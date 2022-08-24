جذور النبي محمد و

2022/08/24 | 06:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مداخلة عالم المصريات، وسيم السيسي وما قاله عن أصل النبي محمد، الأمر الذي اثار تفاعلا.

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