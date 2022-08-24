العراق بيئة غير صالحة لقيام دولة شيعية

2022/08/24 | 07:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.ماجد السامرائي أحاول في سطور هذه المقالة، افتراضاً وليس قناعة، تقمص شخصية المحاور الطائفي المقابل للطائفي الشيعي للوصول إلى استنتاجات فكرية وسياسية مهمة لتوضيح صورة الخلفية المذهبية لنظام...أكمل القراءة ←

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