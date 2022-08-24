ماذا ابقيتم يا اذناب وعرانيص الخبائث وخيركم مرياع واسفلكم ابن هوى !!

2022/08/24 | 07:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سلمان لطيف نظرية الدولة الشيعية تحولت إلى مفهوم متخلف للطائفية السياسية المقترنة بالولاء الأعمى لدولة الولي الفقيه في طهران والابتعاد عن هموم أبناء العراق وإلى تنفيذ بشع لسياسات الثأر...أكمل القراءة ←

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