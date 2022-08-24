لماذا لا نعترف إننا فاشلين؟

2022/08/24 | 07:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سلام المهندس جميع الحكام والاحزاب العربية فاشلة وتعبر عن فشلها بمؤامرات الغرب، ويحشدون الاتباع للصراع حتى يعيشون بسلام وينعمون بثرواتهم ، الثروات الذي سرقوها وجعلوا شعوبهم يتضورون من الجوع مع...أكمل القراءة ←

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