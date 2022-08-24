السعودية.. فيديو فتاة ترقص بين رجال ورد فعل أحدهم يجدد الجدل

2022/08/24 | 08:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لامرأة دخلت للمشاركة في عرضة بين الرجال ورد فعل أحد الأشخاص على ذلك الأمر الذي أثار تفاعلا.

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