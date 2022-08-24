2022/08/24 | 08:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LEFnWeqgukM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يناقش مع قادة الإطار تداعيات تحرك أنصار الصدر صوب القضاء | موجز اخبار الصباح 2022/8/24) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يناقش مع قادة الإطار تداعيات تحرك أنصار الصدر صوب القضاء | موجز اخبار الصباح 2022/8/24) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).