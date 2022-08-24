مستشار نيكسون السابق لـCNN: رسالة

2022/08/24 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جون دين، مستشار البيت الأبيض في إدارة نيكسون سابقًا، في مقابلة لـCNN، إن الرسالة التي بعث بها "الأرشيف الوطني" إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "مُدينة للغاية"، في إشارة إلى المستندات والوثائق السرية التي استعادها مكتب التحقيقات الفيدرالي من "مار إيه لاغو" مؤخرًا.

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