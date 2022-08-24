التربية توجه بتزويدها باحتياجات الملاكات الوظيفية في هذه المحافظات

2022/08/24 | 09:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت وزارة التربية اليوم الاربعاء كتابها الى مديريات التربية التابعة الى (ديوان الوزارة) بتزويدها باحتياجات من الملاكات الوظيفية والاختصاصات لغرض تهيئتها وارسالها الى وزارة المالية بمدة لاتقل عن ٣ ايام.

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