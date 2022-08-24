2022/08/24 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية توجه بتعيين حملة الشهادات العليا والاوائل على الأقسام (وثيقة)

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