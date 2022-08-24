مع 22 عميد كلية.. النزاهة تصدر أوامر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت السابق

2022/08/24 | 09:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس جامعة تكريت السابق وأكثر من (20) من المسؤولين وعمداء الكليَّات في الجامعة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام رئيس جامعة تكريت السابق ومساعده للشؤون الإداريَّة سابقا، فضلاً عن (22) عميد كليَّةٍ (حالياً وسابقاً) في الجامعة".

وأضافت الدائرة إنَّ "أمر الاستقدام جاء على إثر قيام المُتَّهمين بمُخالفة التعليمات والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (315 لسنة 2019) الخاصّ بتشغيل الأجراء اليوميِّين والعقود والمحاضرين".

وأوضحت إنَّ "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".

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