"بلاد الرافدين" بين أكثر 5 دول عرضة لتأثيرات التغير المناخي.. الجفاف يستفحل في 70 قرية بجنوب العراق

2022/08/24 | 09:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبّب الانخفاض الكبير في مياه نهر الفرات بجفاف بعض روافده وحرمان ثلث محافظة الديوانية الواقعة في جنوب العراق من ما يكفيها من المياه للاستخدامات اليومية فيما توقفت عشرين محطة تصفية للمياه عن العمل.

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