المثنى: 70 الف نسمة يعانون من انقطاع مياه الشرب منذ شهر

2022/08/24 | 09:57 - المصدر: وكالة خبر

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يعاني ما يقرب من 70 ألف نسمة من سكنة قضاء السوير وناحية والكرمة ومناطق ال غانم جنوب محافظة المثنى من انقطاع المياه الصالحة للشرب منذ أكثر من شهر، نتيجة توقف غالبية محطات الإسالة المنصوبة على نهر السوير الـذي تعرض للجفاف بسبب التناقص الحاد بالحصص المائية بمناسيب نهر الفرات الذي يتغذى منه نهر السوير.

وقال مدير ماء المثنى محمد طالب إن “المناطق المـذكـورة تأثرت بشدة بالانخفاض الحاصل بمنسوب نهر الـفـرات، والــذي تسبب بتوقف عـدد كبير من محطات ضخ المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى سياسة الترشيد التي اتبعتها وزارة الموارد المائية بغلق عدد كبير من الآبار ومحطات رفع المياه المستخدمة للسقي”.

وأضاف طالب، أن “سكنة مناطق وقرى، ناحية الكرامة وقضاء السوير، باتوا مهددين بالموت عطشاً، إذ لا يصلهم إلا ربع الكمية من الحد الأدنى لمياه الشرب الواجب ضخها والبالغة عشرة أمتار مكعبة بالثانية”.

وعزا مدير الماء الانخفاض الحاصل إلـى “التجاوزات الحاصلة من محافظات الفرات الأوسط على حصص المثنى”.

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