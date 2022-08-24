التربية توجه بتعيين حملة الشهادات العليا والاوائل على الاقسام.. وثيقة

2022/08/24 | 09:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة التربية، تعيين خريجي الكليات من حملة الشهادات العليا والاوائل على الاقسام.

وجاء ذلك وفق كتاب صادر عن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والتعيينات، موجه الى مديريات التربية التابعة الى (ديوان الوزارة).

ويوجه الكتاب الصادر يوم 22 آب الجاري، تلك المديريات، بتزويدها باحتياجات من الملاكات الوظيفية والاختصاصات لغرض تهيئتها وارسالها الى وزارة المالية بمدة لاتقل عن ثلاثة أيام.

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