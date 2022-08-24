لم يتوقعوا أنها ستكون بهذه الروعة.. ناسا تنشر صور جديدة مذهلة لكوكب المشتري من تلسكوب جيمس ويب

2022/08/24 | 10:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت ناسا صورًا جديدة مذهلة لكوكب المشتري من تلسكوب "ويب" الذي تم إطلاقه إلى الفضاء في ديسمبر.في هذه الصور المركبة الجديدة، يمكن رؤية شفق قوس قزح لا يصدق ودوامة من الأعاصير العملاقة على سطح الكوكب.

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