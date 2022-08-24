ركلة جندي عاش أهوال ماريوبول تبدأ الدوري الأوكراني

2022/08/24 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت كرة القدم الأوكرانية إلى الحياة مع انطلاق الدوري، الثلاثاء، في مواجهة جمعت بين شاختار دونيتسك ميتاليست 1925 والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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