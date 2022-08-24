أحداث آب.. الرافدين يطلق قروضاً جديدة تصل لـ50 مليون

2022/08/24 | 10:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاربعاء 24 آب 2022 الرافدين يطلق قروضاً جديدة تصل لـ50 مليون الثلاثاء 23 آب،...

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الرافدين يطلق قروضاً جديدة تصل لـ50 مليون أولاً على المسلة.

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