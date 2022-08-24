موظف يفجر زوبعة والشركة تلفلف الفضيحة: تويتر ضلل وكذب

2022/08/24 | 10:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وسط المعركة المحتدمة بين تويتر وإيلون ماسك، فجّر مسؤول سابق بشركة التواصل الاجتماعي زوبعة....

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