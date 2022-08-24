النزاهـة تكـشف عن استقـدام رئيس جامعـة تكريت السابق

2022/08/24 | 10:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس جامعة تكريت السابق وأكثر من (20) من المسؤولين وعمداء الكليَّات في الجامعة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت أنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام رئيس جامعة تكريت السابق ومساعده للشؤون الإداريَّة سابقا، فضلاً عن (22) عميد كليَّةٍ (حالياً وسابقاً) في الجامعة.

وأضافت الدائرة إنَّ أمر الاستقدام جاء على إثر قيام المُتَّهمين بمُخالفة التعليمات والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (315 لسنة 2019) الخاصّ بتشغيل الأجراء اليوميِّين والعقود والمحاضرين.

وأوضحت إنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.

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