تصل الى 50 مليونا..الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف

2022/08/24 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين ،اليوم الاربعاء ،اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/انه “تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود […]

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