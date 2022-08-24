2022/08/24 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الأربعاء، مع الامين العام لاتحاد كأس الخليج جاسم الرميحي عدد من الامور التنظيمية الخاصة ببطولة خليجي 25.وقالت وزارة الشباب في بيان تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمين العام لاتحاد كأس الخليج يصل الى بغداد دعماً لاستضافة العراق لـ”خليجي 25″ المركز الخبري الوطني.

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