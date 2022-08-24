2022/08/24 | 10:57 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي ينفذ ضربات تستهدف أوكاراً لـ"داعش" غربي الأنبار) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي ينفذ ضربات تستهدف أوكاراً لـ"داعش" غربي الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).