إنطلاق عمليات أمنية استباقية قبيل زيارة الأربعين في منطقة الفرات الأوسط

2022/08/24 | 10:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت قوات من قيادة عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، بتنفيذ عمليات أمنية استباقية قبيل زيارة الأربعين.

وقال مسؤول عمليات القيادة سجاد الأسدي في بيان اليوم، ان “الهدف من العمليات التي تنفذ على امتداد قاطع مسؤولية قيادة الفرات الأوسط من سور بغداد شمالا باتجاه الإسكندرية والمسيب جنوبا والخط الرابط كربلاء بغداد شرقا باتجاه نهر الفرات بالتماس مع عمليات الجزيرة في هيئة الحشد الشعبي تهدف لتفتيش ومسح المنطقة بالكامل”.

وأضاف ان “العمليات ستستمر لأكثر من 20 يوما وستكون في جميع مناطق ضمن قاطع المسؤولية في شمال بابل وشمال كربلاء وغرب كربلاء باتجاه بادية النجف الغاية منها تأمين كل قاطع المسؤولية”.

وأشار الى ان “هناك تنسيقا عاليا مع القوات الامنية وعملياتنا اليوم كانت بالتنسيق مع الشرطة الاتحادية واستخبارات الحشد والأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات لمتابعة المطلوبين واعتقالهم”.

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