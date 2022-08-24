2022/08/24 | 11:05 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوطن و الناس مع مصطفى الربيعي l النجف الاشرف - مرقد الامام علي (عليه السلام )) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lQif-ZEK83I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوطن و الناس مع مصطفى الربيعي l النجف الاشرف - مرقد الامام علي (عليه السلام )) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوطن و الناس مع مصطفى الربيعي l النجف الاشرف - مرقد الامام علي (عليه السلام )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).