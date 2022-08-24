موقف شجاع لزيدان ومتخاذل للحلبوسي

2022/08/24 | 11:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وليد الطائي موقف مقدام اتخذه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في منع تحول...

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