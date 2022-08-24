2022/08/24 | 11:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، 24 آب، 2022، عن صدور قرار حكمٍ بسجن مسؤولين...

ظهرت المقالة السجن ست سنوات لمسؤولين بالاعمار نهبوا أموال من مشروع تطوير النجف أولاً على المسلة.

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