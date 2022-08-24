الضفة الغربية.. مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين دون إصابات

2022/08/24 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دارت مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينين، الأربعاء، بعد أن نفذ الجيش الإسرائيلي والشاباك وشرطة الحدود عملية دهم بمدينة جنين في الضفة الغربية، بحسب مراسلة قناة "الحرة".

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