2022/08/24 | 11:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ١١ متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من القاء القبض على (١١) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد ان وردت معلومات استخبارية دقيقة تفيد […]

ظهرت المقالة بينهم ارهابي..



القبض على ١١ متهما بقضايا مختلفة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم ارهابي.. القبض على ١١ متهما بقضايا مختلفة في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم ارهابي.. القبض على ١١ متهما بقضايا مختلفة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).