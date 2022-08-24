الداخلية تصدر 3 توجيهات مشددة في ناحية ساخنة بديالى

2022/08/24 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىكشف مسؤول سابق، اليوم الاربعاء، عن اصدار وزارة الداخلية ثلاثة توجيهات مشددة، في ناحية ساخنة في ديالى.وقال عضو مجلس ناحية ابي صيدا السابق احمد ابراهيم لـ(بغداد اليوم)، ان "محيط ابي صيدا يشهد تحديات امنية معقدة في ظل وجود شبكات اجرامية منظمة تحاول اثارة الفوضى من خلال اساليب الابتزاز والتهديد"، مؤكداً ان "قوة الرد السريع نفذت 6 عمليات نوعية في الاسابيع الماضية ضد اوكار العصابات ونجخت في تدمير 3 منها واعتقال بعض المتورطين بجرائم متعددة".واضاف، ان "وزارة الداخلية وفق المعلومات اصدرت مؤخرا 3 توجيهات مشددة وهي انهاء خطر العصابات الاجرامية واعتقال فوري لافرادها والسعي لانهاء القائمة السوداء وهي تضم ابرز المطلوبين بالاضافة الى دعم ملف حل النزاعات العشائرية على نحو يدعم الاستقرار والسلم الاهلي".واشار الى ان "خطوات الرد السريع في مواجهة العصابات حقق نتائج مهمة بعد اعتقال بعض المجرمين الخطيرين".

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