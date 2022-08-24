ارتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وكردستان

2022/08/24 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاربعاء، ارتفاعا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وفي اقليم كردستان.

وسجلت اسعار الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، صباح اليوم 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 147900 دينار مقابل 100 دولار.

وشهدت اسعار البيع والشراء استقراراً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار.

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