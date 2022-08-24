الفرات الأوسط تباشر بتنفيذ عمليات أمنية استباقية قبيل الزيارة الأربعينية

2022/08/24 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

باشرت قوات من قيادة عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بتنفيذ عمليات أمنية استباقية قبيل زيارة الأربعين.

وقال مسؤول عمليات القيادة سجاد الأسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الهدف من العمليات التي تنفذ على امتداد قاطع مسؤولية قيادة الفرات الأوسط من سور بغداد شمالا باتجاه الإسكندرية والمسيب جنوبا والخط الرابط كربلاء بغداد شرقا باتجاه نهر الفرات بالتماس مع عمليات الجزيرة في هيئة الحشد الشعبي تهدف لتفتيش ومسح المنطقة بالكامل".

وأضاف أن "العمليات ستستمر لأكثر من 20 يوما وستكون في جميع مناطق ضمن قاطع المسؤولية في شمال بابل وشمال كربلاء وغرب كربلاء باتجاه بادية النجف الغاية منها تأمين كل قاطع المسؤولية".

وأشار الى أن "هناك تنسيقا عاليا مع القوات الامنية وعملياتنا اليوم كانت بالتنسيق مع الشرطة الاتحادية واستخبارات الحشد والأمن الوطني والمخابرات والاستخبارات لمتابعة المطلوبين واعتقالهم".

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