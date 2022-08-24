2022/08/24 | 12:10 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - حوار الصباح ماهو مفهوم التجميل النسائي ولماذا تلجأ النساء اليه في مراحل عمرية متقدمة !؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vaL0Wg_OcWY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - حوار الصباح ماهو مفهوم التجميل النسائي ولماذا تلجأ النساء اليه في مراحل عمرية متقدمة !؟) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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