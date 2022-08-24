2022/08/24 | 12:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZFKAXsBrvmM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالرقص على نغمات الاغاني .. شاب من الموصل يستحدث طريقة لبيع الايس كريم تقرير - انس الشرقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالرقص على نغمات الاغاني .. شاب من الموصل يستحدث طريقة لبيع الايس كريم تقرير - انس الشرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).