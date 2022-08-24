لهذ السبب.. امرأة تجهز على زوجها بـ'سكين المطبخ' في نينوى (صورة)

2022/08/24 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - نينوىأقدمت امرأة، اليوم الأربعاء، على قتل زوجها بطعنة في القلب بمحافظة نينوى.

وذكرت شرطة نينوى في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد ورود إخبار عن وقوع جريمة قتل لاحد المواطنين في منطقة (حي الطليعة) التابعة لقضاء تلعفر، وبعد اجراء الكشف والمخطط على محل الحادث واخذ موافقات قاضي التحقيق المختص وجمع الأدلة والمعلومات، تم كشف جريمة القتل وتبين ان مرتكب الجريمة هي زوجة المجنى عليه، حيث تم القبض عليها، وضبط أداة الجريمة وهي الة حادة (سكين مطبخ)".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين اقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وجاء باعترافها ان سبب ارتكابها الجريمة هو خلافات ومشاكل عائلية، حيث قامت بطعنه في منطقة الصدر جهة القلب، وتم توقيفها وفق المادة ٤٠٦ / ١ / أ".وأوضح، أنه "تم القبض عليها داخل قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل".

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