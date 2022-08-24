الإطاحة بـ 3 مزورين في ثلاث محافظات

2022/08/24 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ امنأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 3 مزورين في ثلاث محافظات، فيما أكدت انه تم تدوين اقوالهم واحالتهم الى الجهات المختصة.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "في ظل الجهود المستمرة التي يبذلها أبطال جهاز الأمن الوطني في ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون، وبعد جمع المعلومات الاستخبارية واستحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة الأنبار من إلقاء القبض على متهم يقوم بتزوير المستمسكات الرسمية بالجرم المشهود".

وأضافت: "وفي ذات السياق تمكنت المفارز في كل من محافظتي نينوى والقادسية من إلقاء القبض بالجرم المشهود على متهمين إثنين بحوزتهما مبالغ مالية من العملات العراقية والأجنبية جميعها مزيفة".واشار البيان الى انه "تم تدون أقوال المتهمين أصولياً وأُحيلوا إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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