واقعة غرق الطيار العراقي في أميركا.. شكوك تلف الحادثة ومطالبات باجراء تحقيق مشترك

2022/08/24 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضح الخبير الامني المحلي ابراهيم علي، اليوم الاربعاء، بأن غرق الطيار العراقي في ولاية الباما الامريكية يثير الشكوك بالفعل.

وقال علي لـ(بغداد اليوم)، ان" العقيد الطيار عمار عاصي من الكفاءات العراقية التي كان لها اسهامات فعالة في الحرب على داعش، وما اثير حول غرقه المفاجئ في دورة تطويرية في ولاية الباما الامريكية قبل ايام بالفعل تثير الشكوك وهذا ما تناقلته الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي".

واضاف، ان" اي حادثة تحصل لأي ضابط في دولة اجنبية تستلزم 3 خطوات مهمة وهي تحرك السفارة والطلب بإجراء تحقيق مشترك والاطلاع على كل الحيثيات مع الاستعانة بخبراء بالطب الشرعي لتأكيد سبب الوفاة هل كانت بالغرق ام اسباب أخرى"، مؤكدا بأن "ما يطرح يحتاج الى اجابات صريحة للرأي العام".

واشار الى انه" لا يمكن حسم اي حالة وفاة مفاجئة او غامضة لأي ضابط الا بعد الانتهاء من التحقيقات لأننا امام ضابط محترف وكفاءة عراقية معروفة تستدعي المزيد من الاجراءات من اجل تأكيد بان غرقه في النهر لم يكن حادث مقصود".

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