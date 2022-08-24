2022/08/24 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، استحصاله الموافقة على شمول نحو 1000 نازح براتب الرعاية الاجتماعية.

وذكر بيان للهجرة تلقته (بغداد اليوم) أن "الغانمي استحصل موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف شمول نحو 1000 نازح برواتب الرعاية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة تأتي لكي تكون حافز للنازحين في موضوع العودة الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية".

وثمن الغانمي "الاستجابة السريعة لوزارة العمل، مشيداً بالدور الكبير لهم في دعم الأسر العراقية وكذلك النازحين"، مؤكداً ان "العمل في مؤسسات الدولة بروح الفريق الواحد تكون نتائجه إيجابية عالية المستوى تحقق المصلحة العامة".

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