2022/08/24 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jpDkNzZDSxs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن تحت ضغط الكونغرس للتدخل في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بايدن تحت ضغط الكونغرس للتدخل في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).