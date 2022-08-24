الكاظمي والعامري يؤكدان على ضرورة الخروج من الازمة من خلال الحوار

2022/08/24 | 12:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، أن الحوار هو المسار الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، فيما استعرضا خلال اللقاء أهم تطورات مبادرة الكاظمي للحوار الوطني.وجاء في بيان صادر عن رئاسة الوزراء، الثلاثاء (23 آب … Readmore

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