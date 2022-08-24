انقسام اوروبي بسبب الغاز الروسي وبلغاريا اول المنسحبون

2022/08/24 | 12:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير إعلامية أن المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالقلق حيال احتمال انهيار الإجماع في موقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا، لأسباب عديدة، أبرزها أزمة الغاز مع اقتراب فصل الشتاء.وقالت شبكة “سي إن إن” الأميركية إن الشتاء وأوكرانيا تحديان رفعا من … Readmore

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