أهمية الطائرات المسيّرة للجيش الإيراني

2022/08/24 | 12:55 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعة قطعة، بنى الإيرانيون صناعة طائراتهم المسيّرة، منذ الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي.وتعوّل إيران على أسطول متنوع من المسيّرات لسد ما تراه فراغا في عتادها الجوي الحربي.

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