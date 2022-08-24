بالوثيقة.. الحكومة العراقية تسحب سفيرها من الاردن بعد أزمة الصور المتعلقة بزوجته

2022/08/24 | 13:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت الحكومة العراقية، سحب سفيرها حيدر العذاري من الاردن بعد ازمة الصور المتعلقة بزوجته.

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