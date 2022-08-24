وزارة الدفاع تنعى طيارا انتهت حياته بالغرق في أمريكا

2022/08/24 | 13:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نعت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، 24 آب، 2022، طياراً عراقياً قضى في الولايات المتحدة،...

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