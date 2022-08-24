2022/08/24 | 13:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يفكر رائد الأعمال التكنولوجي إيلون موسك، في الاستثمار في Synchron، مطور شرائح الدماغ الذي يتنافس...

ظهرت المقالة ماسك يسعى إلى المزيد من تقنيات رقائق الدماغ أولاً على المسلة.

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