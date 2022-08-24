عطل تقني يضرب “فيس بوك” ويدخل رواده في أزمة بسبب “المشاهير”

2022/08/24 | 13:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبلغ عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأربعاء، عن حدوث عطل مفاجئ واجه رواد الموقع أدى إلى “خلل غريب” ملأ حساباتهم على الصفحة الرئيسية.

وبحسب تقارير صحفية فإن “الخلل الذي واجه مستخدمي موقع فيس بوك، صباح اليوم الأربعاء، هو وجود مشاركات كثيرة من حسابات المشاهير من ضمنها مشاركات من بعض رواد الموقع إلى صفحات المشاهير”.

وبينت التقارير أن “هذا الخطأ تعرض له كل من يتابع صفحات هؤلاء المشاهير، حيث نشر عدد من رواد موقع عددًا من لقطات الشاشة المأخوذة من حساباتهم للعطل الذي تعرض لها موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك، فيما تسبب هذا العطل بأزمة لكثير من رواد المواقع الذين اعتقدوا أن حساباتهم قد تعرضت للاختراق من قبل مجهولين”.

الجدير بالذكر أن شركة ميتا بلاتفورمز، والمعروفة سابقًا باسم شركة فيسبوك، والتي تمتلك “واتساب، وإنستجرام، وفيس بوك” هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات مقرها في مينلو بارك، كاليفورنيا، وتعتبر من أكثر الشركات قيمة في العالم، حيث أنها واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية.

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