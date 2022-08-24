انتشال ثلاث جثث جديدة من تحت ركام منازل الموصل القديمة

2022/08/24 | 13:06 - المصدر: وكالة خبر

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كشف مصدر في شرطة نينوى إن فرق الدفاع المدني في نينوى انتشلت ثلاث جثث مجهولة الهوية من تحت ركام المنازل المهدمة في الموصل القديمة.

وقال المصدر إن “فريق الدفاع المدني انتشل (ثلاث) جثث عبارة عن بقايا عظمية مجهولة الهوية في منطقة الشفاء ضمن مدينة الموصل القديمة من تحت ركام المنازل”

وأضاف إن “فرق الدفاع المدني “سلمت الجثث إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة”.

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