2022/08/24 | 13:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم المركز الوطني لعلوم القرآن

التابع لديوان الوقف الشيعي، المسابقة

القرآنية الوطنية النسوية الخامسة لحفظ

القرآن الكريم وتلاوته المؤهلة

للمسابقات الدولية، التي اقامها المركز

بالتعاون مع العتبة العلو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على اسماء الفائزات :الوقف الشيعي يختتم فعاليات المسابقة القرآنية الوطنية النسوية الخامسة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على اسماء الفائزات :الوقف الشيعي يختتم فعاليات المسابقة القرآنية الوطنية النسوية الخامسة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).