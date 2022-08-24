2022/08/24 | 13:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معارض يدعو إلى مساومة السويد وفنلندا على عضوية «الناتو» باللاجئين متابعة ـ الصباح الجديد:في تطور لافت، أطلقت مروحيات روسية قنابل مسيلة للدموع ورصاصاً على سكان قرى بريف عين العرب (كوباني) شرق حلب، اعترضوا طريق دورية مشتركة بين روسيا وتركيا رفضاً للوجود التركي في المنطقة.وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الاثنين، بأن الدورية المؤلفة من ثمان عربات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مروحيات روسية تطلق غازاً مسيلاً للدموع على محتجين ضد تركيا) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مروحيات روسية تطلق غازاً مسيلاً للدموع على محتجين ضد تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).