مواجهة علنية بين الجمهوريين وتشاؤم أميركي إزاء مصير البلاد

2022/08/24 | 13:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ الصباح الجديد :مع قرب الانتخابات النصفية في شهر تشرين الثاني المقبل، تحتدم المواجهة بين الجمهوريين لتتجسد في انقسامات علنية قد تكلفهم الأغلبية التي يطمحون إليها في الكونغرس.وقد أثارت تصريحات زعيم الحزب في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، زوبعة من الانتقادات والتساؤلات التي خيّمت على أجواء الحزب، فالزعيم الجمهوري المحنك شكك بصراحة بحظوظ حزبه في ...

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