المخاطر الجيوسياسية تحيط بأسواق النفط وانتاجه ليس المؤثر الأوحد في مسار الأسعار

2022/08/24 | 13:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ الصباح الجديد: استهلت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على تراجع بسبب مخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تقويض الطلب على الوقود، إضافة إلى ارتفاع الدولار الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع أسعار الخام.وقال محللون نفطيون إن “أسعار النفط الخام أصبحت شديدة التقلب بالنسبة إلى التجار والمستثمرين، كما أن صناديق التحوط قد تنسحب من سوق ...

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