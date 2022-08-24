القضاء يوضح حقيقة تقديم شكوى دولية بشأن احداث الأمس

2022/08/24 | 13:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مجلس القضاء الاعلى اليوم الاربعاء، حقيقة تقديم شكوى دولية بشأن احداث الأمس.وذكر بيان للمجلس تلقته ايرث نيوز، “يوضح مجلس القضاء الاعلى ان القضاة واعضاء الادعاء العام المستمرين بالخدمة على وجه الخصوص ملتزمين بما يفرضه عليهم قانون التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي تشغل الراي العام.واضاف […]

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